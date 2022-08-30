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    Samsung, şeffaf ekranlı telefon üzerinde çalışıyor

    Şeffaf telefonların patentini alan Samsung'un, bu teknoloji üzerinde çoktan çalışmalara başladığı iddia ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2022 - 13:08
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 13:14
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    Samsung, şeffaf ekranlı telefon üzerinde çalışıyor

    Son zamanlarda akıllı telefon ekranlarında adeta devrim yaşanıyor. Katlanabilir ve yuvarlanabilir ekranlar derken, gelecekte tamamen şeffaf modeller de karşımıza çıkabilir.

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yıl ‘Şeffaf Görüntüleme Cihazı ve Benzerini Üretme Metodu’ başlıklı yeni bir patent başvurusunda bulunmuş ve şeffaf telefonların geleceğine dair ipucu vermişti.

    Uzun bir süredir teknoloji dünyasını meşgul eden bu tasarım, gelecekte Samsung tarafından hayata geçirilebilir.

    Samsung, yeni bir patent daha aldı

    Samsung’un ortaya çıkan patent başvurusuna göre şirket; çift ekranlı, şeffaf yapıda bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.

    25 Ağustos tarihli patent başvurusuna göre Güney Koreli şirket, görünüşte tamamen veya kısmen açılabilen şeffaf bir ekranla donatılmış bir cihaz geliştirmek için çabalıyor.

    Samsung’un bunu nasıl yapacağı şu an için belli değil ve üstelik patent detaylarında konuyla ilgili çok fazla bilgi yok.

    Son olarak, bunun yalnızca bir patent başvurusu olduğunu ve henüz Samsung tarafından resmi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

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