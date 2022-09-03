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    Samsung, siber saldırıya uğradığını açıkladı

    Samsung, temmuz ayında bir siber saldırıya uğradığını ve bazı kullanıcı verilerinin çalınmış olabileceğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2022 - 13:17
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    Samsung, siber saldırıya uğradığını açıkladı

    Koronavirüs nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, siber saldırganları da harekete geçirdi. Özellikle 2020 yılında yapılan siber saldırı sayılarında rekor artışlar yaşanmıştı.

    Koronavirüsle artışa geçen siber saldırılar, günümüzde de yoğun bir şekilde devam ediyor.

    Samsung'a siber saldırı

    Samsung, temmuz ayında bir siber saldırıya uğradığını ve bazı kullanıcı verilerinin çalınmış olabileceğini açıkladı.

    Samsung, ABD sunucularını hedef alan saldırıda kişisel müşteri bilgilerine erişildiğini ve kendi ağından bilgilerin alındığını tespit etti.

    Bu olay üzerine Samsung, müşterilerine bir mektup göndererek konu hakkında bilgi paylaştı.

    samsung

    Samsung’un ABD sunucularına gerçekleştirilen saldırıda saldırganlar, müşterilerin isimleri, iletişim bilgileri, demografik bilgileri, doğum tarihleri ve ürün satın alma gibi verilerini ele geçirdi.

    Şirket, gerekli önlemleri aldığını ve herhangi bir cihazın tehlike altında olmadığını söyledi. Ancak Samsung, özellikle şüpheli e-postalar konusunda kullanıcıları uyardı.


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