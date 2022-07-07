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    Samsung, son 5 yılın en yüksek 2. çeyrek kârını açıkladı

    Samsung, dünyada yaşanan enflasyona rağmen yüzde 11 artışla 5 yılın en yüksek 2. çeyrek kârına imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2022 - 13:17
    • Güncelleme : 07.07.2022 - 13:19
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    Samsung, son 5 yılın en yüksek 2. çeyrek kârını açıkladı

    Pandemi ile birlikte akıllı telefonlara olan yoğun ilgi, şirketlerin gelirlerini artırsa da pandemi sonrası akıllı telefon satışlarında ciddi düşüş yaşanıyor.

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung ise, telefon satışları düşmesine rağmen ürettiği çiplerle gelirlerini artırmayı başarıyor.

    Samsung Electronics, dünya çapında yaşanan enflasyona karşılık sattığı çipler sayesinde, elde ettiği kâr oranını koronavirüs öncesi seviyelere yükseltti.

    Samsung, 10.73 milyar dolar kâr açıkladı

    2018 yılının 2. çeyreğinden bu yana en yüksek çeyrek kârını duyuran şirket, 2022 yılının Nisan-Haziran ayları arasında 14 trilyon won (10.73 milyar dolar) kâr elde ettiğini söyledi.

    Hisseler yükseldi

    Dünyanın en büyük çip ve akıllı telefon üreticisi Samsung’un hisseleri, ikinci çeyreğe ilişkin ön sonuçların açıklanmasının ardından yüzde 2,5 arttı.

    samsung


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