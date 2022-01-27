Samsung, son çeyrekte 11.5 milyar dolar kâr elde etti

Samsung, son çeyrekte 11.5 milyar dolar kâr elde etti

Samsung, 2021 Ekim-Aralık döneminde faaliyet kârının 11,55 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi Samsung, 2021'de Ekim-Aralık döneminde faaliyet kârının bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla 9 trilyon won'dan 13.87 trilyon won'a (11.55 milyar dolar) yükseldiğini açıkladı.

Güney Koreli şirket, üst segment akıllı telefonlara olan yoğun talebin altını çizdiği açıklamasında, Samsung'un "devam eden belirsizliğe rağmen rekabetçi ürünler sayesinde rekor satışlar elde ettiğini" söyledi.

GEÇEN YILA GÖRE GELİRLERDE YÜZDE 18 ARTIŞ

Samsung, yüksek bellek yongası fiyatları ve güçlü tüketici talebi sayesinde, markanın 2021'de 279.6 trilyon won ile en yüksek yıllık satışa sahip olduğunu ve bir önceki yıla göre yüzde 18'lik bir artış olduğunu söyledi.

Pandemi ile birlikte, Samsung'un çipleriyle çalışan cihazların yanı sıra, televizyon ve çamaşır makinesi gibi ev aletlerine olan talep arttı.

Dünyanın en büyük bellek yongası üreticisi olan Samsung; otomobillerden ev aletlerine, akıllı telefonlardan oyun konsollarına kadar dünyadaki her şeyi vuran çip sıkıntısıyla mücadele ederken, yatırımlarını daha da artırdı.