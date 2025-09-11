Samsung, sosyal medyada yeni iPhone 17 serisini hedef aldı

Apple'ın 9 Eylül'de gerçekleştirdiği iPhone 17 lansmanı, rakip şirket Samsung'un da radarından kaçmadı.

Güney Koreli şirket, geleneği bozmayarak sosyal medyada yaptığı bir dizi paylaşımla Apple'ın "geri kalmış" teknolojilerini alaya aldı.

İLK HEDEF: IPHONE 17 KAMERASI

Samsung'un ilk eleştirisi iPhone 17'nin kamerasına yönelik oldu. Şirket, yeni modeldeki 48 MP kameranın, kendi 200 MP'lik sensörüne kıyasla çok geride kaldığını ve bu sayının üç katının bile 200'e ulaşamadığını vurguladı.

KATLANABİLİR TELEFON VE UYKU TAKİBİ GÖNDERMELERİ

Ardından Samsung, kendisinin yıllardır katlanabilir cihazlar ürettiğini, ancak Apple'ın hala bir katlanabilir telefon sunamadığını hatırlattı.

Son darbe ise Apple Watch'ta yeni bir özellik gibi sunulan "uyku skoru" özelliğine geldi.

Samsung, bu özelliğin kendi Galaxy Watch serisinde beş yıldır mevcut olduğunu belirtti.

Apple ise her zaman olduğu gibi bu göndermelere sessiz kalmayı tercih etti.