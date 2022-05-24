Samsung, stratejik sektörlere 5 yılda 356 milyar dolar yatırım yapacak

Samsung, stratejik sektörlere 5 yılda 356 milyar dolar yatırım yapacak

Samsung, önümüzdeki beş yılda birçok sektöre 356 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics; yarı iletkenler ve diğer yeni nesil teknolojilerdeki büyümeyi hızlandırmak için önümüzdeki beş yıl içinde 450 trilyon won (356 milyar dolar) yatırım yapacağını duyurdu.

Güney Kore'nin en büyük holdingi, salı günü yaptığı açıklamada, 2026'ya kadar olan yatırımların Samsung'un çip sektörü gibi stratejik alanlarda uzun vadeli büyüme sağlamasına yardımcı olacağını belirtti.

Yatırımların çoğu Güney Kore'ye gidecek

Dünyanın en büyük bellek yongası üreticisi Samsung, yatırımların yüzde 80'inin Güney Kore'de yapılacağını söyledi.

1.07 milyon iş yaratması beklenen 356 milyar dolarlık dev yatırım, Samsung'un 2021'e kadar olan beş yılda yaptığı 330 trilyon wonluk yatırımdan yüzde 30 daha fazla.