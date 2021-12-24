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    Samsung telefonlar, Android'e veda etmeye hazırlanıyor

    Samsung, gelecekte Android işletim sisteminden vazgeçip, Google'on Fuchsia işletim sistemine geçiş yapabilir.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2021 - 14:26
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    Samsung telefonlar, Android'e veda etmeye hazırlanıyor

    Google'ın birkaç yıldır geliştirilmekte oldu yeni işletim sistemi Fuchsia, gelecekte Android'in yerini alabilir.

    Ortaya çıkan iddialara göre Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni işletim sisteminin geliştirilmesinde Google ile birlikte çalışıyor.

    SAMSUNG, ANDROID'DEN VAZGEÇEBİLİR

    Bu nedenle, Samsung'un Fuchsia konusunda kesin bir karar vermiş olabileceği ve yakında yeni telefonlarını bu işletim sistemiyle satışa çıkarabileceği belirtiliyor.

    Google'ın bu yeni açık kaynaklı işletim sisteminin herkes tarafından benimsenmesi birkaç yıl sürebilir. Bu yüzden Samsung tarafındaki geçişin hemen olmayacağını söyleyebiliriz.

    fuchsia

    Android işletim sisteminden farklı olarak Fuchsia; Linux çekirdeğini değil, Zircon adlı yeni bir kod yapısını kullanıyor.

    Google, bu işletim sistemini yaymak için arkasına güçlü bir isim almak zorunda Bu ismin de dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi Samsung olması bekleniyor.

    Google, akıllı telefonlardan başlayarak tabletlere, bilgisayarlara ve IoT ürün zincirine kadar pek çok akıllı cihazı Fuchsia ile donatmak istiyor.

    Bütün bunlar elbette ki Android işletim sisteminin sonunun geldiğini göstermiyor. Fuchsia işletim sisteminin de Android uygulamalarını çalıştırması bekleniyor.

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