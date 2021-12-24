Samsung telefonlar, Android'e veda etmeye hazırlanıyor

Samsung, gelecekte Android işletim sisteminden vazgeçip, Google'on Fuchsia işletim sistemine geçiş yapabilir.

Google'ın birkaç yıldır geliştirilmekte oldu yeni işletim sistemi Fuchsia, gelecekte Android'in yerini alabilir.

Ortaya çıkan iddialara göre Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni işletim sisteminin geliştirilmesinde Google ile birlikte çalışıyor.

SAMSUNG, ANDROID'DEN VAZGEÇEBİLİR

Bu nedenle, Samsung'un Fuchsia konusunda kesin bir karar vermiş olabileceği ve yakında yeni telefonlarını bu işletim sistemiyle satışa çıkarabileceği belirtiliyor.

Google'ın bu yeni açık kaynaklı işletim sisteminin herkes tarafından benimsenmesi birkaç yıl sürebilir. Bu yüzden Samsung tarafındaki geçişin hemen olmayacağını söyleyebiliriz.

Android işletim sisteminden farklı olarak Fuchsia; Linux çekirdeğini değil, Zircon adlı yeni bir kod yapısını kullanıyor.

Google, bu işletim sistemini yaymak için arkasına güçlü bir isim almak zorunda Bu ismin de dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi Samsung olması bekleniyor.

Google, akıllı telefonlardan başlayarak tabletlere, bilgisayarlara ve IoT ürün zincirine kadar pek çok akıllı cihazı Fuchsia ile donatmak istiyor.

Bütün bunlar elbette ki Android işletim sisteminin sonunun geldiğini göstermiyor. Fuchsia işletim sisteminin de Android uygulamalarını çalıştırması bekleniyor.