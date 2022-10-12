Samsung, telefonları yavaşlattığı için kendi ülkesinde müşteri kaybediyor

Samsung, telefonları yavaşlattığı için kendi ülkesinde müşteri kaybediyor

Samsung, kendi ülkesi Güney Kore'deki müşterilerini Apple'a kaptırmaya başladı. Bunun nedeni olarak ise Samsung'un telefonları yavaşlatması gösteriliyor.

Geçtiğimiz yıllarda Apple'ın, iPhone'ları bilerek yavaşlattığı ortaya çıkmış ve ABD'li şirket, bunu aniden kapanmaları önlemek ve batarya sağlığını korumak için yaptığını açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise benzer bir durumu, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yaptığı ortaya çıkmıştı.

Günümüz akıllı telefon sektöründe büyük bir paya sahip olan Samsung’un, binlerce Android uygulamasına gizlice performans sınırlaması getirdiği tespit edilmişti.

Uygulamaların performansını düşürüyor

Android Authority tarafından paylaşılan bilgilere göre, sistem performansını optimize etmek ve aşırı ısınmanın önüne geçmek için Oyun Optimizasyon Hizmeti'nden (GOS) faydalanan Samsung’un; uygulamaların tam performansla çalışmasına engel olduğu ortaya çıkmıştı.

Güney Koreliler Samsung'a kızgın

Güvenlik için cihazlara yerleştirilen GOS hizmetinin yalnızca oyunların performansını etkilediğini söyleyen Samsung, yavaşlama için kullanıcılardan özür dilese de Güney Korelileri kızdırdı.

Güney Kore'den gelen bilgilere göre, yavaşlatma sorunu nedeniyle birçok insan Galaxy modellerinden iPhone'lara geçmeye başladı.

Öte yandan Samsung, geçtiğimiz aylarda yayınladığı yeni bir güncellemeyle Galaxy S22 kullanıcılarının kısıtlamayı kaldırmasına izin verdi.

Son olarak, Güney Kore’nin Adil Ticaret Komisyonu'nun Galaxy S22 serisindeki yavaşlama nedeniyle Samsung'a soruşturma açtığını belirtelim.