Samsung, telefonlarını yeniden Rusya'ya gönderebilir

Samsung, bir süre önce tamamen durdurduğu Rusya’ya akıllı telefon sevkiyatına yeniden başlayabilir.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını yakından takip eden ülkeler ve teknoloji şirketleri, Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uygulamıştı.

Başta Google ve Apple olmak üzere birçok marka, çeşitli ürün ve hizmetlerini Rusya'da durdurarak Ukrayna'ya destek vermişti.

Bu markalardan biri de Güney Koreli Samsung. Şirket, Rusya'ya akıllı telefon sevkiyatlarını tamamen durdurmuştu.

Samsung, Rusya'ya geri dönebilir

Rus medyasında yayınlanan haberlere göre Samsung, Rusya’ya durdurmuş olduğu akıllı telefon sevkiyatını tekrar başlatmayı düşünüyor.

Rus gazetesi Izvestia'nın Reuters aracılığıyla aktardığı habere göre Samsung, ortak perakendecilere akıllı telefon sevkiyatlarını sürdürmeyi ve ekim ayında resmi çevrimiçi mağazasını yeniden başlatmayı düşünüyor.

Samsung ve Apple zirveyi bıraktı

Geçen yıl yüzde 28'lik pazar payına ulaşan Güney Koreli üretici Samsung, Mayıs 2022'de pazar payını yüzde 14'e düşürdü ve liderliği kaybetti. Apple'ın pazar payı ise yüzde12'den yüzde 9'a kadar geriledi.

Öte yandan, Batı yaptırımları ve tedarik zinciri kesintilerinin Rusya'nın tüketici ekonomisini ciddi şekilde etkiledi ve genel akıllı telefon satışları yıllık bazda yüzde 26 düştü.