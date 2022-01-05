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    Samsung, televizyonlarına NFT platformu getiriyor

    Teknoloji devi Samsung, bu yıl çıkaracağı akıllı televizyonlarda NFT özelliğinin olacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2022 - 10:12
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    Samsung, televizyonlarına NFT platformu getiriyor

    Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor.

    Son aylarda oldukça popüler hale gelen bu teknoloji sayesinde görsel veya video satışlarından milyonlarca dolar gelir elde ediliyor.

    NFT için yeni bir adım atan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bu yıl çıkaracağı akıllı televizyonlarda NFT özelliğinin olacağını duyurdu.

    TV'LERDEN NFT SATIN ALINABİLECEK

    TV'lere gelecek platform sayesinde  NFT aramak, incelemek ve satın almak mümkün olacak.

    nft samsung

    Şirket tarafından yapılan açıklamada özellik, "çığır açan bir platform" diye nitelendi.

    Televizyondaki "akıllı kalibrasyon" özelliğinin, ekran ayarlarını NFT'ye göre otomatik düzenleyerek eserin görüntüsünün orijinaline yakın şekilde sunulması bekleniyor.

    Samsung, böylece NFT'leri destekleyen ilk televizyon üreticisi olarak kayıtlara geçti.


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