Samsung tesislerinde kimyasal atık tehlikesi

Samsung’un, ABD'nin Austin şehrinde bulunan yonga tesislerinden, doğaya büyük miktarda kimyasal atık bırakıldığı ortaya çıktı.

Teknolojinin bir hayli gelişmesiyle birlikte çeşitli fabrikalar kuruldu. Ancak fabrika bacalarından havaya karışan zehirli dumanlar ve nehirlere boşaltılan kimyasal atıklar günümüzde oldukça büyük bir sorun.

Çevreye duyarlılığını sürekli ön plana çıkaran Samsung, ne yazık ki uygulama konusunda yeteri kadar masum değil.

NEHİRDEKİ DOĞAL HAYAT TAMAMEN BİTTİ

Güney Koreli teknoloji devinin; ABD, Austin’de bulunan yonga tesislerinden aylardır boşaltılan 763 bin galon kimyasal atık, Harris Branch Creek nehrindeki doğal hayatın sonunu getirdi.

Yaklaşık 100 gündür devam eden boşaltma esnasında nehrin pH değerinin 2-3 aralığına indiği belirtildi.

Normalde atık suları büyük tanklarda saklayan Samsung'un, bu tankların bir kısmını nehrin kollarından birine boşalttığı söyleniyor.

Kimyasal atıkları nehre boşaltmayı durduran Samsung, özel bir uzman ile çalışarak kirliliği gidermeye çalıştığını açıkladı.

Nehirde sağlıklı bir hayat için asit değerinin pH 6.7-8.5 aralığında olması gerekiyor ve bu da oldukça uzun bir zaman alacak.

Konuyu yakından takip eden kent yönetiminin, önümüzdeki süreçte Samsung'a soruşturma açması bekleniyor.