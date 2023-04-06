Samsung, Türkiye'deki Galaxy S23 satışlarından memnun Samsung Türkiye, Galaxy S23 serisi satışları hakkında açıklama yaptı. Şirket, Türkiye’deki satışların bölge rekoru kırdığını duyurdu.

ensonhaber.com

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda düzenlediği etkinlikte merakla beklenen Galaxy S23 modellerini görücüye çıkardı.

Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra şeklinde üç farklı modelden oluşan seri, şirketin kendi ülkesinde oldukça başarılı ön sipariş rakamlarına imza attı.

Türkiye'de rekor kırdı

Samsung Türkiye, Galaxy S23 serisi satışları hakkında açıklama yaptı. Şirket, Türkiye’deki satışların bölge rekoru kırdığını duyurdu.

Türkiye; Galaxy S23, S23+, S23 Ultra’nın ön satış döneminde Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde en çok sipariş verilen ülke oldu.

MENA bölgesinde Türkiye’nin satış oranı, geçen yılın aynı dönemine göre ikiye katlandı. Türkiye, satış oranını yıllık bazda en çok artıran ülke oldu.

Samsung Galaxy S23 fiyatları

Samsung Galaxy S23 128 GB: 24 bin 999 TL

Samsung Galaxy S23+ 256 GB: 32 bin 999 TL

Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB: 40 bin 999 TL