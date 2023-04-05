Samsung uyardı! ChatGPT'ye dikkat edin Kullanıcı bilgilerinin sızması sonrasında Samsung, çalışanlarına ChatGPT tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

ChatGPT, ocak ayında 100 milyon kullanıcı barajını aştı. Sohbet robotu, günde yaklaşık 13 milyon bireysel kullanıcı tarafından ziyaret ediliyor.

ChatGPT, kullanıcı bilgilerinin açığa çıkmasının ardından güvenlik endişeleri nedeniyle gündemde.

Samsung çalışanlarını uyardı

Kullanıcı bilgilerinin sızması sonrasında Samsung, çalışanlarına ChatGPT tehlikesine karşı uyarıda bulundu ve çalışanlardan, şirket bilgilerini ChatGPT ile paylaşmamalarını istedi.

Öte yandan, Samsung'un fabrika mühendislerinin ChatGPT kullandığı ve bunun yalnızca 20 gün içinde üç hassas veri sızıntısına yol açtığı söyleniyor.

Belirtilenlere göre bir çalışan, tesisin yarı iletken ölçüm veritabanı programının kaynak kodundaki hataları kontrol etmek için ChatGPT'yi kullandı.

Daha ciddi bir olayda ise bir çalışan tesislerin durumunu belirlemeye yarayan bir programın kaynak kodlarını ChatGPT’den optimize etmesini talep etti.

Şirket bilgilerini ChatGPT ile paylaşan Samsung çalışanları, kasıtlı veya kasıtsız bir şekilde şirket bilgilerini OpenAI şirketine vermiş oldu.