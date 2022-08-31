Samsung ve Bill Gates, yeni tuvaletler için ortak oldu

Samsung ve Bill Gates, yeni tuvaletler için ortak oldu

Samsung ve Bill Gates, yenilikçi tuvalet konsepti için ortaklık kurduklarını duyurdu.

Koronavirüs döneminde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen ve adı sık sık komplo teorilerinde yer alan Bill Gates, kurucusu olduğu Gates Vakfı ile çeşitli hayır işlerine imza atıyor.

Bill Gates, dünyanın büyük kısmının kanalizasyon gibi modern tuvalet sisteminden mahrum olması nedeniyle yeni bir ortaklık duyurdu.

Tuvalet konsepti için Samsung ile anlaştı

Bill Gates, bu kez Samsung ile bir ortaklık yaparak yeni bir tuvalet konsepti üzerinde çalışmalara başladı.

Yeni anlaşma kapsamında Samsung, gelişmekte olan ülkelere lisans dağıtımını ve yeni teknolojinin ticari hayata uyarlanmasını sağlayacak.

Projenin detayları henüz belli olmasa da yeni sistemin, kanalizasyona ihtiyaç duymadan dışkıları parçalayan ve zararlı patojenleri yok eden bir çözüm olduğu ifade ediliyor. Böylece suların kirlenmesi ve difteri gibi hastalıkların da önlenmesi planlanıyor.