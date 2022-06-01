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    Samsung ve Intel, çip krizini bitirmek için iş birliği yapacak

    Samsung ile Intel'in yarı iletken sektöründeki krizi bitirmek için bir toplantı yaptığı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 13:51
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 14:00
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    Samsung ve Intel, çip krizini bitirmek için iş birliği yapacak

    Otomobilden tüketici elektroniğine kadar birçok sektörde yaşanan çip tedarik sorunları, üretimlerin aksamasına neden oluyor.

    Birçok çip üreticisi, bu sorunu çözmek için dev yatırımlar yapacağını duyuruyor. Son hamle ise sektörün iki devi Samsung ve Intel'den geldi.

    Toplantı yaptılar

    Güney Kore'den gelen haberlere göre Intel ve Samsung, sorunları çözebilmek için bir toplantı düzenledi.

    Intel CEO'su Patrick Gelsinger, geçtiğimiz günlerde Güney Kore'ye yaptığı seyahat sırasında Samsung Electronics Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong ile görüştü.

    Samsung'a göre iki dev şirket, başta akıllı telefonlar ve PC'ler için tasarlanacak yarı iletkenlerde ortak hareket edecek.

    Aynı zamanda Intel ve Samsung, yeni nesil bellekler ile yüksek performanslı işlemcilerde de birlikte çalışacak.

    Biden da Samsung'u ziyaret etmişti

    ABD Başkanı Joe Biden, kısa bir süre önce Güney Kore'ye giderek Samsung'a ait yarı iletken fabrikasını ziyaret etmişti.

    intel


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