Samsung ve LG, iPhone 13 için ekran üretimine başladı

Samsung ve LG, iPhone 13 için ekran üretimine başladı

Güney Koreli şirketler Samsung ve LG'nin, Apple'ın eylül ayında tanıtılacak iPhone 13 modelleri için 120Hz ekranların üretimine başladığı bildirildi.

ABD'li teknoloji devi Apple, koronavirüs nedeniyle iPhone 12 serisini geçtiğimiz yıl biraz geciktirmek zorunda kaldı. Ancak şirket, bu yıl herhangi bir gecikmeye fırsat vermek istemiyor.

Eylül 2021'de tanıtılması planlanan yeni iPhone modellerinin ekranları ile ilgili yeni detaylar gelmeye başladı.

Apple, iPhone 13 Pro ve Pro Max modellerinde standart OLED yerine LTPO OLED panel kullanacak ve 120 Hz yüksek ekran yenileme hızı sunacak.

EKRANLAR SERİ ÜRETİME GİRDİ

Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo, Samsung ve LG ‘nin iPhone 13 modelleri için ekran üretimine başladığını açıkladı.

Rapora göre Samsung ve LG, birbirlerinden bağımsız olarak iPhone 13 modeline 60Hz OLED ekran üretecek.

120HZ LTPO EKRANLAR SAMSUNG'A EMANET

Buna ek olarak Samsung, iPhone 13 Pro ve Pro Max modellerinde kullanılacak LTPO adı verilen 120Hz destekleyen ekran üretimine de başladı.

LTPO OLED EKRAN NEDİR

Yeni nesil amiral gemisi telefonların favori ekranı olan 120 Hz LTPO OLED ekranın en büyük özelliği, ekran yenileme hızının dinamik olarak değişebilmesi.

Bu da sürekli olarak 120Hz yenileme hızı sunan ekranlara oranla daha az güç tüketiyor. Apple dahil birçok akıllı telefon üreticisi, enerji tasarrufunun fazla olması nedeniyle LTPO OLED ekranları tercih ediyor.