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    Samsung ve Oppo, telefonlar için yeni işlemci üretecek

    Samsung ve Oppo'nun özel bir çip serisi üretmek için birlikte çalışacağı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 15:37
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    Samsung ve Oppo, telefonlar için yeni işlemci üretecek

    Son zamanlarda birçok şirketi zor durumda bırakan küresel çip tedarik sorunlarına çare aranırken, dev markalardan birleşme haberleri gelmeye devam ediyor.

    Son olarak Güney Koreli Samsung ve Çinli Oppo markaları, Apple'ın A serisi çipleriyle rekabet edebilmek için güçlerini birleştirdi.

    Samsung akıllı telefon birimi yöneticisi Roh Tae-moon, Samsung'un Galaxy serisi modelleri için benzersiz bir çip geliştireceğini duyurdu.

    Şirketin yeni işlemcilere yönelmesindeki en büyük neden ise bazı Exynos işlemcilerindeki GPS sorunları ve aşırı ısınma olarak göze çarpıyor.

    samsung oppo

    Oppo işlemcilerde iddialı

    Daha önceleri Oppo, Find X5 için kendi geliştirmiş olduğu ilk görüntü çipi olan Mariana X’i kullanıyordu. TSMC'nin 6nm üretim mimarisini kullanan söz konusu işlemci, Apple'ın A15 yongasının bilgi işlem gücünü geride bırakıyordu.

    Bu da Samsung ve Oppo iş birliğinde doğacak olan yeni çiplerin Apple ile ciddi rekabet edeceği anlamına geliyor.


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