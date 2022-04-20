Samsung, yarı iletken gelirlerinde Intel'i geçti

Samsung, uzun bir aradan sonra ilk kez yarı iletken pazarında Intel'i geçmeyi başardı.

Tüm dünyada etkisi gösteren çip krizi nedeniyle talep her geçen gün artarken, sektörde rekabet iyice kızışmaya başladı.

Gartner analistleri, 2021'de küresel yarı iletken pazarındaki durumu ortaya koyan yeni bir rapor yayınladı.

Gelirlerde Samsung Intel'i geçti

2021 yılının sonuçlarına göre Samsung, gelir açısından yarı iletken pazarının lideri olmayı başardı.

Güney Koreli şirketin çip üretim bölümü, küresel pazarda yüzde 12.3'lük paya ulaştı ve 73.1 milyar dolar gelir elde etti. 2020'de ikinci sırada yer alan Samsung, 57 milyar dolarlık bir gelir elde etmişti.

ABD'li çip üreticisi Intel, geçtiğimiz yıl yüzde 12.2 pazar payı ile 72.5 milyar dolar kazandı. Intel'in gelirleri, 2020 yılında 73,7 milyar dolar seviyesindeydi.