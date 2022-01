Samsung, yeni ekranlarını CES 2022'de tanıtacak

Samsung, 5-7 Ocak 2022 tarihleri arasında Las Vegas'ta gerçekleşecek Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de en yeni Micro LED, Neo QLED ve Lifestyle ekranlarıyla sahne alacak.

2020'de koronavirüs nedeniyle iptal edilen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES), geçen yıl kısıtlamalar nedeniyle internet üzerinden gerçekleşmiş, ancak beklenen ilgiyi görmemişti.

Bu yıl tekrar yüz yüze yapılması planlanan CES 2022, 5-7 Ocak 2022'de ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek.

SAMSUNG, YENİ EKRANLARIYLA SAHNE ALACAK

Samsung Electronics, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de en yeni Micro LED, Neo QLED ve Lifestyle ekranlarını tanıtacak.

Samsung'un CES 2022'de tanıtacağı; 110, 101 ve 89 inç olmak üzere üç farklı ekran boyutu seçeneğine sahip Micro LED ekranı, ışığı ve rengi kendi başına üretebiliyor.

Samsung'un ileri teknoloji Micro LED ürünü, 25 milyon mikrometrelik LED'ler ile iyi görüntü kalitesi sunuyor ve 20-bit gri skala derinliğini destekliyor.

Bu da Micro LED modellerinin bir sahnedeki tüm detayları yansıtabilmesine ve 1 milyon parlaklık ve renk seviyesinde en incelikli denetimi sağlayabilmesine imkan sunuyor.

Böylece kullanıcılara gerçek anlamda bir HDR deneyimi yaşatılıyor. Aynı zamanda DCI ve Adobe RGB renk gamının yüzde 100'ünü karşılayan ekran gerçeğe yakın renkleri sunabiliyor.

Yüzde 99,99 ekran-gövde oranı bulunan Micro LED, "Sanat Modu" ile tüketicilerin, evlerindeki herhangi bir odayı en sevdikleri sanat eserlerini veya dijital fotoğrafları seçip sergileyebildikleri bir sanat galerisine dönüştürmelerini sağlıyor.

2022 model Micro LED, ünlü sanatçı ve tasarımcı Refik Anadol'un iki özel eseriyle sunuluyor. "Çoklu Görüntü" özelliği, kullanıcıların dört ayrı HDMI bağlantı noktasının herhangi birinden veya tamamından aynı anda gelen içeriği 120 fps oranda ve 4K çözünürlük kalitesi bozulmaksızın izleyebilmesini sağlıyor.

"Dolby Atmos" ile ürün, üst, yan ve alt kanal hoparlörleri sayesinde çok boyutlu bir ses deneyimi sunuyor.

YENİ İŞLEMCİ ÖNE ÇIKIYOR

Samsung'un 2022 model Neo QLED'i, Neo Quantum İşlemci ve görüntü teknolojisindeki gelişmeler ve ses özellikleri sayesinde mümkün olan en net görüntüleri ve en etkileyici sesi sağlıyor.

Yeni Neo Quantum İşlemci, Quantum Mini LED'lerin yaydığı ışığın daha iyi denetlenmesini sağlayan ve parlaklık seviyesini 12'den 14 bit'e yükselten BLU (arka ışık ünitesi) sayesinde gelişmiş karşıtlık haritalandırma özelliğine sahip. Bu da TV’nin kendi aydınlatmasını bir önceki modeldeki bin 96 adımın dört katı olarak 16 bin 384 adımda denetleyebilmesini sağlıyor.





Samsung'un 2022 Lifestyle ekranları ise, benzersiz ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak amacıyla tasarım ile teknolojinin bileşimini ortaya koyuyor.

The Frame, The Sero ve The Serif isimli ekranlara uygulanan parlama, yansıma ve parmak izi önleyici özelliklere sahip yeni "Mat Ekran" kaplaması sayesinde kullanıcılar, en keyifli ve konforlu izleme deneyimini elde ediyor.

The Frame'in parlama önleyici, düşük yansımalı panel teknolojileri ve mat yüzeyi sayesinde en gerçekçi sanat izleme deneyimi evlere taşınıyor.

32" ile 85" arasında değişen boyut seçenekleriyle kullanıcılara sunulan TV ayrıca, parmak izlerini ve lekeleri önleyerek kullanıcıların en sevdikleri sanat eserlerini seyredebilmesini sağlıyor.

The Serif; "Mat Ekran" özelliğine uyum sağlayan mat kaplamalı gövdesi, tasarımı ile öne çıkıyor. Yeni 65" inç boyut seçeneğinin eklenmesiyle birlikte The Serif artık 43" ile 65" inç arasında değişen boyut seçenekleriyle sunuluyor.

The Sero, hem dikey hem de yatay modlarda yeni Mat Ekranı ile izleme deneyimi sunuyor. Yeni dikey "Çoklu Görünüm" işlevi, çoklu görevleri bir sonraki düzeye taşıyarak kullanıcıların ekranın üst ve alt bölümünde farklı içerikleri aynı anda görüntülemelerine veya bir şey izlerken internette gezinti yapabilmelerine olanak tanıyor.