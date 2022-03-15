Samsung, yeni Galaxy A modellerini 17 Mart'ta tanıtacak

Samsung, yeni Galaxy A Serisi telefonlarının tanıtımı için resmi tarihi açıkladı. Şirket, 17 Mart'ta yeni bir etkinlik düzenleyecek.

Galaxy A ve Galaxy M serisi orta segment akıllı telefonlarıyla oldukça iyi satış rakamları elde eden Samsung, yeni modeller üzerinde çalışıyor.

Güney Koreli şirket, yeni Galaxy A serisi modellerin ne zaman tanıtılacağını açıkladı. Şirket, 17 Mart'ta düzenleyeceği etkinlik kapsamında yeni modellerini görücüye çıkaracak.

Etkinlikte tanıtılacak yeni Galaxy A modelleri hakkında çok fazla detay yok. Ancak, Galaxy S serisine göre daha yavaş işlemciler, daha az kamera özelliği ve biraz daha düşük ekran teknolojisi muhtemelen yeni modellerde karşımıza çıkacak.

Öte yandan, yeni Galaxy A53 ve Galaxy A73 modellerini de etkinlik sırasında görebiliriz.





GALAXY A SERİSİ GELİŞİYOR

Samsung'un piyasaya sürdüğü ilk Galaxy A modelleri her ne kadar düşük özelliklerle gelse de şirket telefonları her geçen yıl geliştirdi. Örneğin son piyasaya sürülen telefonlarda artık 5G desteği de var.

17 Mart'ta tanıtılacak olan yeni Galaxy A modellerinde ise optik görüntü sabitleme (OIS) gibi üst seviye detaylar da görebiliriz.