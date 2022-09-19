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- Samsung, yeni Galaxy modellerinde uydu bağlantısı sunacak
Samsung, yeni Galaxy modellerinde uydu bağlantısı sunacak
- Haber Merkezi
- 19.09.2022 - 10:52
- Güncelleme : 19.09.2022 - 11:48
Apple’ın uzun süredir kapalı kapılar ardında geliştirdiği uydu üzerinden iletişim teknolojisi, iPhone 14 modellerinde karşımıza çıkmıştı.
Uydu bağlantısı, telefonların çekmediği yerlerde, Dünya’nın yörüngesinde yer alan iletişim uydularını kullanarak, hücresel bağlantı olmadan kesintisiz iletişim kurulmasına imkan tanıyor.
Söz konusu uydu özelliği, şimdilik yalnızca ABD ve Kanada'da kullanılabilecek ve 2 yıl boyunca ücretsiz olacak. Benzer bir özellik, Huawei Mate 50 serisinde de karşımıza çıkmıştı.
Samsung da uydu bağlantısı desteği sunacak
Samsung'un, telefonlarına uydu bağlantısı desteği getirmek için çalıştığı ortaya çıktı. Samsung, uydu bağlantı özelliğini yakında çıkacak Galaxy modellerine getirmeyi planlıyor.
iPhone 14 modellerinde kullanılacak uydu özelliği, ABD merkezli uydu iletişim şirketi Globalstar tarafından desteklenecek.
Apple, bu kapsamda Globalstar'ın mevcut ağ kapasitesinin yüzde 85'ini kullanacak. Öte yandan Samsung'un, farklı bir uydu şirketine yönlenmesi bekleniyor.