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    Samsung, yeni Galaxy modellerinde uydu bağlantısı sunacak

    Son zamanlarda birçok akıllı telefon üreticisi, uydu bağlantısı desteğine geçmek için çalışıyor. Samsung, yeni modellerinde bu teknolojiden faydalanmak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2022 - 10:52
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 11:48
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    Samsung, yeni Galaxy modellerinde uydu bağlantısı sunacak

    Apple’ın uzun süredir kapalı kapılar ardında geliştirdiği uydu üzerinden iletişim teknolojisi, iPhone 14 modellerinde karşımıza çıkmıştı.

    Uydu bağlantısı, telefonların çekmediği yerlerde, Dünya’nın yörüngesinde yer alan iletişim uydularını kullanarak, hücresel bağlantı olmadan kesintisiz iletişim kurulmasına imkan tanıyor.

    Söz konusu uydu özelliği, şimdilik yalnızca ABD ve Kanada'da kullanılabilecek ve 2 yıl boyunca ücretsiz olacak. Benzer bir özellik, Huawei Mate 50 serisinde de karşımıza çıkmıştı.

    Samsung da uydu bağlantısı desteği sunacak

    Samsung'un, telefonlarına uydu bağlantısı desteği getirmek için çalıştığı ortaya çıktı. Samsung, uydu bağlantı özelliğini yakında çıkacak Galaxy modellerine getirmeyi planlıyor.

    iPhone 14 modellerinde kullanılacak uydu özelliği, ABD merkezli uydu iletişim şirketi Globalstar tarafından desteklenecek.

    Apple, bu kapsamda Globalstar'ın mevcut ağ kapasitesinin yüzde 85'ini kullanacak. Öte yandan Samsung'un, farklı bir uydu şirketine yönlenmesi bekleniyor.

    samsung


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