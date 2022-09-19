Haberler

Teknoloji Haberleri

Samsung, yeni Galaxy modellerinde uydu bağlantısı sunacak

Samsung, yeni Galaxy modellerinde uydu bağlantısı sunacak

Son zamanlarda birçok akıllı telefon üreticisi, uydu bağlantısı desteğine geçmek için çalışıyor. Samsung, yeni modellerinde bu teknolojiden faydalanmak istiyor.