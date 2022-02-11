Samsung, yüksek talep nedeniyle Galaxy S22’nin üretimini artırıyor

Geçtiğimiz günlerde Galaxy S22 serisini tanıtan Samsung, yüksek talep nedeniyle üretimi yüzde 20 artırmayı düşünüyor.

Samsung Galaxy S22 modellerinin üzerindeki perde kalktı ve Güney Koreli şirket Samsung, birkaç gün önce internet üzerinden düzenlediği "UNPACKED" etkinliğinde merakla beklenen modellerini tanıttı.

5G destekli Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra olmak üzere üç farklı modelle karşımıza çıkan Samsung, geçtiğimiz eylül ayında tanıtılan iPhone 13 modelleriyle büyük bir rekabete girmeye hazırlanıyor.

SAMSUNG, GALAXY S22'DEN UMUTLU

Galaxy S21 serisine olan talep her ne kadar düşük kalsa da birçok kullanıcı, SPen desteğiyle gelen Galaxy S22 Ultra modelini Note serisinin devamı olarak görüyor.

Bu nedenle Samsung, yeni telefonların kullanıcılar tarafından büyük bir talep görmesini bekliyor.

Samsung, beklenen yüksek talep nedeniyle Galaxy S22 modellerinin üretimini yüzde 20 artıracak.

Şirketin, geçtiğimiz kasım ayından itibaren Galaxy S22 bileşenlerini tedarik etmeye başladığı bildirilirken, yeni artış ile birlikte 12 milyon S22, 8 milyon S22+ ve 10 milyon adet S22 Ultra olmak üzere toplam 30 milyon S22 modeli üretilecek.