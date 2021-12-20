Samsung'dan 5 yıllık telefonlara yeni güncelleme geldi

Samsung, artık 5 yıllık olan Galaxy S8 ve Galaxy S8+ telefonları için bir sürpriz güncelleme daha yayınladı.

Akıllı telefon üreticileri, artık güncelleme konusunda yeni modellere öncelik veriyor. Ancak Güney Koreli teknoloji devi Samsung, zaman zaman eski modeller için sürpriz güncellemeler yayınlamayı oldukça seviyor.

2017 yılının başlarında tanıtılan Galaxy S8 ve Galaxy S8+, geçtiğimiz ocak ayında yazılım desteği listesinden çıkartılmıştı.

Ancak Samsung, Eylül 2021'de akıllı telefonlarına yeni bir güvenlik güncellemesi yayınlayarak herkesi şaşırtmıştı.

YENİ BİR GÜNCELLEME DAHA GELDİ

Güney Koreli şirket, beş yıllık telefonları için bir yeni yazılım güncellemesi daha yayınladı.

Güncelleme ilk olarak Fransa'da yayınlandı ve kademeli olarak diğer pazarlara da ulaşmaya başladı.

Bu güncellemenin, gizlilik ve güvenlikle ilgili çok sayıda güvenlik açığını giderdiği bildiriliyor.

Güncellemeyi henüz almadıysanız, Ayarlar - Yazılım güncellemesi yolunu takip ederek yeniden kontrol edebilirsiniz.