Euro
19.7186
6.41%
Dolar
17.4897
5.92%
Altın
1.015
6.43%
Borsa
2.127
2.04%
Bitcoin
820.593
4.38%
BTXN Coin
39.31
-4.23%
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    Samsung'dan 5 yıllık telefonlara yeni güncelleme geldi

    Samsung, artık 5 yıllık olan Galaxy S8 ve Galaxy S8+ telefonları için bir sürpriz güncelleme daha yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2021 - 11:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsung'dan 5 yıllık telefonlara yeni güncelleme geldi

    Akıllı telefon üreticileri, artık güncelleme konusunda yeni modellere öncelik veriyor. Ancak Güney Koreli teknoloji devi Samsung, zaman zaman eski modeller için sürpriz güncellemeler yayınlamayı oldukça seviyor.

    2017 yılının başlarında tanıtılan Galaxy S8 ve Galaxy S8+, geçtiğimiz ocak ayında yazılım desteği listesinden çıkartılmıştı.

    Ancak Samsung, Eylül 2021'de akıllı telefonlarına yeni bir güvenlik güncellemesi yayınlayarak herkesi şaşırtmıştı.

    YENİ BİR GÜNCELLEME DAHA GELDİ

    Güney Koreli şirket, beş yıllık telefonları için bir yeni yazılım güncellemesi daha yayınladı.

    Güncelleme ilk olarak Fransa'da yayınlandı ve kademeli olarak diğer pazarlara da ulaşmaya başladı.

    Bu güncellemenin, gizlilik ve güvenlikle ilgili çok sayıda güvenlik açığını giderdiği bildiriliyor.

    Güncellemeyi henüz almadıysanız, Ayarlar - Yazılım güncellemesi yolunu takip ederek yeniden kontrol edebilirsiniz.

    Galaxy s8

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir