Samsung'dan Apple'ın temizlik bezine gönderme

Apple, tüm Apple cihazlarıyla uyumlu parlatma bezini ülkemizde 200 TL'ye satışa sunmuştu. Samsung ise birçok kişinin tepkilerine neden olan beze gönderme yaptı.

Apple, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği Unleashed etkinliği ile yeni MacBook Pro, AirPods 3 ve şlrketin yeni çipleri M1 Pro ve M1 Max modellerini duyurmuştu.

ABD'li şirket, ardından Türkiye resmi sitesini yeniledi ve tanıtılan ürünlerin fiyatlarını açıkladı. Bu ürünlerden belki de en dikkat çekici olanı ise tüm Apple cihazlarıyla uyumlu parlatma beziydi.

Yurt dışı fiyatı 19 dolar olan bu basit bez, ülkemizde 199 TL'ye satışa sunulunca, birçok sosyal medya kullanıcısı yüksek fiyatlandırmadan dolayı Apple'ı eleştirdi.

SAMSUNG'DAN GÖNDERME

Güney Koreli Samsung, Almanya'daki Galaxy S20 sahiplerine ücretsiz temizlik bezleri vereceğini duyurdu ve Apple'a gönderme yaptı.

Böylece Apple'ın yüksek bir fiyata sattığı bez, Galaxy S20 kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulacak.

ELON MUSK DA ELEŞTİRMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından açıklama yapan Apple CEO'su Tim Cook, herkesi İstanbul'da açılan yeni Apple mağazasına davet etmişti.

Ünlü milyarder Elon Musk ise, Cook'un tweet'ine cevap vererek, "Gelsinler de bez mi görsünler?" demişti.

APPLE SATIŞLARDAN MEMNUN

Apple, dünya genelinde parlatma bezinin satışlarından oldukça memnun. Şirket; yoğun talep nedeniyle, sipariş veren kullanıcıların teslimat sürelerini 10-12 haftaya kadar çıkarmak zorunda kaldı.