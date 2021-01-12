Samsung'dan araç koltukları için hoparlör sistemi

Samsung'a bağlı teknoloji ve ses sistemi şirketi Harman, araçların içindeki koltuklar için hoparlörler tasarladı.

Yolculuklarda sık sık film izlemek ya da müzik dinlemek için kullanılan araç hoparlörleri artık tarih olabilir.

Samsung'a bağlı teknoloji ve ses sistemi şirketi Harman, araçlardaki koltuklar için yeni hoparlör sistemi geliştirdi.

Geliştirilen hoparlör düzeneği, koltuğun baş kısmının yanına yerleştirilen bir sistemle açılıp kapanabilen şekilde kullanılabiliyor. Böylece her yolcu kendi müziğini dinleme şansına sahip oluyor.





İKİ FARKLI SÜRÜM OLACAK

Türkiye’de de rağbet gören JBL ses sistemleriyle birlikte çalışan Harman’ın hoparlör sisteminin iki farklı sürümü var. İlk sürümde, her koltuğa yerleştirilen hoparlör düzenekleri, yolcuların dilediği şekilde bas ve tiz gibi ses özelliklerini ayarlayabileceği bir ekolayzırla birlikte sunuluyor. Böylelikle her yolcu dinlediği sesleri kişiselleştirerek farklı ton ve aralıklarda duyabiliyor.

Daha üst segmentte yer alan ikinci sürümde ise hoparlörler kullanıcının kafasını çevreleyecek şekilde açılıyor. Farklı yükseklik ayarlarının da mevcut olduğu üst sınıf modeldeki hoparlörlerde stereo ses seçeneği de mevcut.

Hoparlörler kullanıcının oturduğu koltukta bir nevi surround ses çemberi oluşturarak daha yüksek seviye bir müzik ve film deneyimi sunuyor.

Ayrıca şirket, hoparlörlerin özel bir teknoloji sayesinde sesleri izole ederek birbirine karışmasını ve gürültü yaratmasını engelleyecek özelliğe sahip olacağını da söylüyor.

Yeni hoparlör sistemlerinin ne zaman piyasaya çıkacağı veya satış fiyatlarına ilişkin henüz bir açıklama yok.

