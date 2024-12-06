Samsung'dan uygun fiyatlı katlanabilir telefon: Galaxy Z Flip FE

Haber Merkezi

Samsung, katlanabilir telefon pazarını genişletmek ve daha fazla kullanıcıya ulaşmak için yeni bir strateji izliyor.

Şirket, Galaxy Z Flip serisinin daha uygun fiyatlı bir versiyonu olan Galaxy Z Flip FE'yi piyasaya sürmeyi planlıyor.

KATLANABİLİR TELEFONLAR DAHA UCUZ HALE GELİYOR

Katlanabilir telefonlar, ilk çıktıklarında yüksek fiyatlarıyla dikkat çekiyordu. Ancak Samsung, Galaxy Z Flip FE ile bu algıyı değiştirmeyi hedefliyor.

FE (Fan Edition) modelleriyle bilinen Samsung, daha uygun fiyatlı ve güçlü cihazlar sunarak geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

Z FLİP FE NEDEN ÖNEMLİ

Galaxy Z Flip FE, katlanabilir telefonların daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilir. Orta segment fiyatlarla piyasaya sürülmesi beklenen Z Flip FE, katlanabilir telefon deneyimini daha erişilebilir hale getirecek.

Samsung, Z Flip FE ile Motorola Razr ve Honor Magic V Flip gibi rakiplerine karşı da avantaj elde etmeyi hedefliyor. Şirket, daha uygun fiyatlı bir model sunarak, katlanabilir telefon pazarındaki payını artırmayı amaçlıyor.

EXYNOS 2400E İLE GÜÇLENDİRİLECEK

Galaxy Z Flip FE'nin, Galaxy S24 FE modelinde de kullanılan Exynos 2400e işlemcisinden güç alması bekleniyor. Bu sayede, Samsung, maliyetleri düşürerek daha rekabetçi bir fiyat sunabilecek.

Galaxy Z Flip FE gibi daha uygun fiyatlı modellerin piyasaya sürülmesi, katlanabilir telefonların ana akım haline gelmesini hızlandırabilir.

Bu durum, diğer markaları da fiyatlarını düşürmeye ve daha fazla kullanıcıya ulaşmaya zorlayabilir.

Galaxy Z Flip FE'nin fiyatının ne kadar olacağı henüz bilinmiyor.