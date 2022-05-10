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    Samsung'dan uzayan akıllı telefon patenti

    Samsung'un, sıra dışı bir tasarıma sahip olan kaydırılabilir ve uzayan bir telefon üzerinde çalıştığı, patent görüntülerinde ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 10:20
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    Samsung'dan uzayan akıllı telefon patenti

    Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Galaxy Fold ile birlikte ilk defa katlanabilir telefon pazarına girmiş, ancak umduğunu bulamamıştı.

    Telefonda meydana gelen birçok ekran sorunu, şirketi oldukça zor durumda bırakırken, daha sonra satışa çıkan yeni modellerle bu sorunlar çözüme kavuşturuldu.

    Şu anda katlanabilir telefon pazarına liderlik eden Samsung, gelecek yıllarda yeni tasarımlarla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

    Uzayan ve kaydırılabilen ekranlar

    Akıllı telefon serisine yeni modeller eklemeyi amaçlayan Samsung'un, yeni patent görüntüleri ortaya çıktı.

    Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün (WIPO) veritabanında tespit edilen yeni patent, cihazın etrafını çevreleyen esnek kayar bir ekranı gösteriyor.

    Bununla birlikte önden bakıldığında kavisli kenarlara sahipmiş gibi gözüken yeni akılı telefon, ekran kapağının bir kısmını kaplayacak şekilde yanlara uzayabiliyor.

    samsung

    Söz konusu görüntüler henüz bir patentten ibaret olduğundan, gelecekte böyle bir telefonun karşımıza çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.

    Öte yandan Samsung, geçtiğimiz aylarda Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne şeffaf telefon ekranları için yeni bir başvuruda bulunmuştu.


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