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    Samsung’un 100 milyon telefonunda kritik güvenlik açığı tespit edildi

    Yeni yayınlanan bir rapora göre Samsung, 100 milyondan fazla cihazı kritik bir güvenlik açığıyla birlikte piyasaya sürdü.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 09:29
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    Samsung’un 100 milyon telefonunda kritik güvenlik açığı tespit edildi

    Tel Aviv Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırmaya göre, Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yıllardır telefonlarını kritik bir güvenlik açığıyla birlikte satışa çıkarıyor.

    Samsung’un Galaxy S8, S9, S10, S20 ve S21 telefon serilerinin tamamında kritik güvenlik açığı olduğunu gösteren araştırma, 100 milyondan fazla telefonun etkilendiğini söylüyor.

    Samsung’un güvenli bir ortamda anahtar oluşturma, şifreleme, doğrulama ve imza oluşturma gibi kriptografik işlemleri gerçekleştirmeyi sağlayan Keymaster TA isimli katmanında keşfedilen açık, şifreli anahtarların çeşitli saldırılarla ele geçirilebilmesine neden oluyor.

    SAMSUNG AÇIĞI KAPATTI

    İlk olarak geçtiğimiz yıl keşfedilen güvenlik açığı, hızlı bir şekilde Samsung'a bildirildi.

    Güney Koreli şirket, Mayıs 2021'de yayınladığı güvenlik güncellemesi ile söz konusu açıkları kapattı.

    samsung


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