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    Samsung'un en ucuz 5G akıllı telefonu Avrupa'ya geliyor

    6 ay önce resmiyet kazanan Galaxy A13 5G, çok yakında Avrupa pazarında satışa sunulacak. İşte telefonun özellikleri ve fiyatı.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2022 - 15:19
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    Samsung'un en ucuz 5G akıllı telefonu Avrupa'ya geliyor

    Samsung, geçtiğimiz yılın sonlarında ABD'de piyasaya sürdüğü Galaxy A13 5G akıllı telefonunu yakında Avrupa pazarında satışa sunacak.

    Güney Koreli akıllı telefon üreticisinin en ucuz 5G'li telefonu olması beklenen Galaxy A13'ün Avrupa'y anasıl bir fiyat etiketiyle geleceği ortaya çıktı.

    Samsung Galaxy A13 5G fiyat

    Samsung'un ucuz 5G destekli akıllı telefonu üç farklı kombinasyonla satışa sunulacak. Fiyatlandırmanın ise şu şekilde olması bekleniyor:

    • 3 GB RAM + 32 GB depolama: 179 euro
    • 4 GB RAM + 64 GB depolama: 209 euro
    • 4 GB RAM + 128 GB depolama: 239 euro

    galaxy a13

    Samsung Galaxy A13 5G özellikleri

    • 6.5 inç HD+ ekran
    • 90 Hz ekran yenileme hızı
    • MediaTek Dimensity 700 işlemci
    • 50 MP  + 2 MP + 2MP arka kameralar
    • 5000 mAh batarya
    • 15W hızlı şarj
    • 3 GB / 4 GB RAM
    • 32 GB / 64 GB / 128 GB depolama

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