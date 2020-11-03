Samsung'un en yeni işlemcisi Exynos 1080 tanıtım tarihi ve özellikleri

Samsung'un en yeni işlemcisi Exynos 1080 tanıtım tarihi ve özellikleri

2021 yılında Samsung akıllı telefonlarına güç verecek Exynos 1080 işlemcisinin tanıtım tarihi ve özellikleri belli oldu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki günlerde yeni yonga setlerini tanıtmaya hazırlanıyor. 2021 yılında karşımıza çıkacak orta ve üst seviye Samsung telefonlarına güç verecek yeni işlemcilerden ilki ise Exynos 1080 olacak.

Samsung, yeni işlemcisinin piyasaya sürüleceği tarihi onayladı. Ancak Galaxy S21'de kullanılacak işlemci Exynos 1080 olmayacak. Exynos 1080 her ne kadar yüksek performanslı çalışacak olsa da daha çok orta-üst segment arasındaki telefonlara güç verecek.

EXYNOS 1080 ÖZELLİKLERİ

Ortaya çıkan bilgilere göre Exynos 1080, ARM'ın yeni Cortex-A78 CPU çekirdeklerine ve Mali-G78 grafik birimine sahip.

ARM, Cortex-A78'in Cortex-A77'ye kıyasla yüzde 20 performans artışı sağladığını söylerken, 5nm fabrikasyon ssürecine sahip işlemci ayrıca 5G modem de barındıracak.

Daha önce Exynos 1080 işlemcisi hakkında sızıntılar yapılmıştı. Ortaya çıkan bilgiler, Exynos 1080'in Snapdragon 865 ve Snapdragon 865+ amiral gemisi işlemcileri karşısında iyi bir performans sağladığı yönündeydi.

Öyle ki Exynos 1080, yapılan AnTuTu Benchmark testinde 693 bin 600 puan toplayarak iki Snapdragon işlemciyi de geride bırakmayı başardı.





EXYNOS 1080 TANITIM TARİHİ

Exynos 980'in bir üst modeli olarak karşımıza çıkacak Exynos 1080, 12 Kasım'da tanıtılacak. Yeni işlemcinin ilk olarak Galaxy A serisinde karşımıza çıkması bekleniyor.

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