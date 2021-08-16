Samsung'un Exynos işlemcilerini yapay zeka tasarlayacak

Samsung, akıllı telefon ve tabletlerde kullandığı Exynos işlemcilerin tasarımını yapay zekaya bırakacağını açıkladı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, özellikle ülkemizde satışa sunduğu televizyonlarda ve akıllı telefonlarda, kendi ürettiği Exynos işlemcileri tercih ediyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre, mobil ürün işlemcileri artık tamamen yapay zeka tarafından tasarlanacak ve insan gücüne ihtiyaç duyulmayacak.

Bu hamleyle işlemci tasarım sürecini hızlandıracak olan Samsung, ayrıca verimliliği de en üst düzeye çıkaracak.

SÜREÇ OLDUKÇA KISALIYOR

Mühendisler, bir işlemcinin tasarım sürecini genellikle 20 ila 30 hafta arasında tamamlıyor.

Ancak yapay zekanın devreye girmesiyle Exynos işlemcilerin tasarım süreci 4 haftaya kadar düşecek.

Samsung'un işlemci tasarımı emanet edileceği yapay zeka aracının ismi ise "DSO.ai" olarak açıklandı.

Synopsys isimli şirket tarafından geliştirilen bu yapay zeka aracı, çipin çalışma hızını yüzde 18'e kadar artırırken, enerji tüketimini de yüzde 21 azaltabiliyor.

Ayrıca kendi kendine öğrenme yeteneğine sahip yapay zeka aracı, her işlemci tasarladığında daha iyi sonuçlar alabiliyor.

İŞLEMCİLERDE YAPAY ZEKA DEVRİ

Samsung her ne kadar sektörde ilki başarsa da Google ve NVIDIA gibi şirketlerin de gelecekte işlemci tasarımını yapay zekaya bırakacağı biliniyor.

Ayrıca Cadence isimli bir şirket de yakın bir geçmişte, yapay zeka tasarımı yapabilen bir yapay zeka geliştirmişti.

Tüm bu gelişmeler, yapay zekanın gücüyle donatılan işlemcilerin gelecekte oldukça iyi işler çıkartacağının bir göstergesi.