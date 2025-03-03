Samsung'un Galaxy S25 serisi, Galaxy Note 10'un satış rekorunu kırdı

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Samsung'un son amiral gemisi serisi Galaxy S25, Güney Kore'de büyük bir başarıya imza attı.

Serinin üç modeli, Galaxy S25, Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25 Ultra, 21 gün içinde bir milyon satış adedine ulaşarak rekor kırdı. Bu başarı, Samsung'un anavatanında büyük bir zafer olarak nitelendiriliyor.

REKOR SÜREDE BİR MİLYON SATIŞ

22 Ocak'ta tanıtılan ve 14 gün sonra dünya çapında satışa sunulan Galaxy S25 serisi, Güney Kore'de büyük ilgi gördü.

21 gün içinde bir milyon satış adedine ulaşan seri, Samsung'un iç pazarındaki en hızlı satış yapan üst düzey ürünlerinden biri oldu.

Bu başarı, özellikle Galaxy Note 10'un 25 günlük rekorunu geride bırakmasıyla dikkat çekiyor.

GALAXY S25 ULTRA ÖNE ÇIKIYOR

Serinin en üst modeli olan Galaxy S25 Ultra, satışların yaklaşık yüzde 50'sini oluşturarak büyük bir popülerlik kazandı.

Bu durum, Samsung için kâr marjı açısından da olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Galaxy S25 Ultra'nın Titanium Silver Blue ve Titanium White Silver renkleri, özellikle Güney Kore'de büyük ilgi görüyor.

Samsung, diğer bölgelerdeki satış rakamları hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Ancak, ABD'de bazı renk seçeneklerinin stoklarının tükenmesi, serinin diğer pazarlarda da başarılı olduğunu gösteriyor. Galaxy S25 Ultra'nın dünya çapında en çok satan üst düzey Android telefonu olması bekleniyor.