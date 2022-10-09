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    Samsung'un gelirleri, talebin azalmasıyla yüzde 32 düştü

    Samsung'un kazançları, çip talebindeki hızlı düşüş nedeniyle yüzde 32 civarında gerileme gösterdi.
    • 09.10.2022 - 09:18
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    Samsung'un gelirleri, talebin azalmasıyla yüzde 32 düştü

    Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung Electronics, ekonomik gerilemenin elektronik cihazlara ve piyasaya giren bellek yongalarına olan talebi düşürmesiyle üç aylık işletme kazançlarında beklenenden daha kötü bir düşüş yaşadığını duyurdu.

    Reuters'ta yer alan habere göre analistler; müşterilerin artan enflasyona, yüksek faiz oranlarına ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin etkisine tepki verdikçe, Samsung'un bellek yongası sevkiyatlarının beklentilerin altında olduğunu söyledi.

    Samsung gelirleri yüzde 32 düştü

    Samsung'un kazançları, çip talebindeki hızlı düşüş nedeniyle yüzde 32 civarında gerileme gösterdi.

    Dünyanın en büyük bellek yongası, akıllı telefon ve televizyon üreticisi olan Samsung, şu anda kemer sıkma politikası uyguluyor.

    Düşüş devam edecek

    Analistler, bellek yongası fiyatlarının mevcut çeyrekte düşmeye devam etmesini ve Samsung'un dördüncü çeyrek kârında daha fazla düşüşe neden olmasını bekliyor. Talebin önümüzdeki yılın başlarına kadar toparlanması beklenmiyor.

    samsung


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