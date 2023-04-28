Samsung'un ilk çeyrekteki net karı yüzde 95 düştü Samsung, 2023’ün ilk üç ayında işletme kârında yüzde 95’lik (478 milyon dolar) bir düşüş yaşadığını açıkladı.

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Dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri finansal sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Şimdi ise Güney Koreli teknoloji devi Samsung, mali tablosunu paylaştı.

Samsung, 2023’ün ilk üç ayında işletme kârında yüzde 95’lik (478 milyon dolar) bir düşüş yaşadığını açıklayarak çok kötü bir dönem geçirdiğini söyledi.

Ayrıca şirket, normalde en yüksek kâr elde ettiği bellek çiplerinde 3,4 milyar dolarlık bir zarar açıkladı.

Samsung, bu yılın ikinci yarısında çip bölümünün toparlanmaya başlamasını ve özellikle akıllı telefon satışlarının artmasını bekliyor.

Akıllı telefon bölümünde durumlar iyi

Güney Koreli şirketin akıllı telefon bölümündeki kâr, bir önceki yıla oranla yüzde 3 artarak yaklaşık 2,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.