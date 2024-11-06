Samsung'un kasım güncellemesi artık Galaxy S24 ve S23 serilerine sunuluyor

Samsung, Galaxy S24 ve S23 serisi akıllı telefonlar için Kasım 2024 güvenlik güncellemesini yayınladı.
Bu güncelleme, Android işletim sisteminde 38 yüksek riskli güvenlik açığını giderirken, Samsung'un One UI arayüzüne özgü 13 güvenlik açığını da ele alıyor.
GÜNCELLEME, EXYNOS YONGALARINDAKİ GÜVENLİK AÇIĞINI DA KAPATIYOR
Kasım yaması, belirli Exynos yongalarıyla çalışan telefonları ve akıllı saatleri etkileyen bir güvenlik açığını da gideriyor.
850, 980, 990, 1080, 1280, 1330, 1380, 1480, 2100, 2200, 2400, 9110, 9820, 9825, W920 ve W930 yongalarını etkileyen bu açığın kapatılması, Samsung'un farklı donanım platformlarındaki cihazlarının güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını gösteriyor.
GÜNCELLEME NASIL İNDİRİLİR
4 Kasım'da dağıtılmaya başlanan güncelleme, Galaxy akıllı telefon ve tabletlere kademeli olarak ulaşacak.
Cihazınıza en son güvenlik güncellemesini indirmek için "Ayarlar" menüsüne gidip "Yazılım güncellemesi"ni seçebilirsiniz.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış