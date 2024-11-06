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Samsung'un kasım güncellemesi artık Galaxy S24 ve S23 serilerine sunuluyor

Samsung'un kasım güncellemesi artık Galaxy S24 ve S23 serilerine sunuluyor Samsung, Galaxy S24 ve S23 serisi akıllı telefonlar için Kasım 2024 güvenlik güncellemesini yayınlamaya başladı. Bu güncelleme, Android işletim sisteminde ve Samsung'un One UI arayüzünde bulunan güvenlik açıklarını gideriyor.