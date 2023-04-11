Samsung'un katlanabilir tableti bu yıl geliyor! İşte detaylar Samsung’un katlanabilir tablet projesi Samsung Galaxy Z Tab, 2023 yılı içerisinde karşımıza çıkabilir.

ensonhaber.com

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Galaxy Fold ile birlikte ilk defa katlanabilir telefon pazarına girmiş ve pazarda liderliğe yükselmişti.

Şu anda katlanabilir telefon pazarına liderlik eden Samsung, gelecek yıllarda yeni tasarımlarla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Samsung'un daha önce aldığı yeni patentler, şirketin katlanabilir bir tablet modeli üzerinde çalıştığını göstermişti. Şimdi yeni tablet ile ilgili ilk bilgiler geldi.

Bu yıl piyasaya sürülebilir

Samsung’un katlanabilir tablet projesi Samsung Galaxy Z Tab, 2023 yılı içerisinde karşımıza çıkabilir.

120Hz AMOLED ekran, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti gibi özellikler taşıyacağı tahmin edilen katlanabilir tabletin çıkış fiyatı 2 bin doları aşabilir.

Esnek ekranlar üzerinde çalışmalarına devam eden şirket, katlanabilir tablet modelini piyasaya sürmek için çok fazla beklemeyecek.