Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold2 tanıtıldı

Samsung, yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold2'yi duyurdu. Telefonun özelliklerine ve fiyatına hep birlikte göz atıyoruz.

Samsung, 20 Şubat 2019'da düzenlediği etkinlikte Galaxy S10 ailesi ile birlikte ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıtarak, dikkatleri üzerine çekmişti.

Şirket, geçtiğimiz şubat ayında da Motorola RAZR tarzı dikey bir biçimde katlanabilen ikinci katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip'i tanıttı.

Her ne kadar her iki telefonda da bazı ekran sorunları yaşansa da Samsung, katlanabilir telefonların geleceğine umutla bakmaya devam ediyor.

Güney Koreli şirket, Galaxy Note 20 serisini tanıttığı UNPACKED etkinliğinde, yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold2'yi de görücüye çıkardı.

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 2 ÖZELLİKLERİ

Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 2, kapalı haldeyken 6,2 inç Full HD+ Dynamic AMOLED ekranla karşımıza çıkıyor. Telefon açıldığında ise 7.6 inç büyüklüğünde ve 2213 x 1689 piksel çözünürlüğünde bir ekran bizleri karşılıyor.

Şu anda piyasadaki en güçlü işlemci olarak tanımlanan Qualcomm Snapdragon 865+ modelinden güç alan katlanabilir telefon, 12GB RAM ve 512GB depolama seçenekleriyle oldukça üst seviye özellikler barındırıyor.

Kamera konusuna değinecek olursak yine bekleneni fazlasıyla karşılayan Galaxy Z Fold 2, 64 MP geniş + 12 MP telefoto + 16 MP ultra geniş olmak üzere üçlü kamera kurulumuna sahip. Telefononun ün kısmında ise iki adet 10MP'lik kamera yerleştirilmiş.

Bu kameralar, 60 FPS’ye kadar 4K video kaydını da destekliyor.

Son olarak Android 10 ile satışa çıkacak telefonda 4356 mAh batarya kapasitesi yer alıyor. Bu batarya, aynı zamanda 15W hızlı şarj ve 9W kablosuz şarjı da destekliyor.

Samsung'un açıklamasına göre yeni katlanabilir telefonun fiyatı, kullanıcıların ön sipariş verebilecekleri tarih olan 1 Eylül'de açıklanacak.

Güney Kore'de yayın yapan ETNews'e göre Galaxy Z Fold 2, yaklaşık 2 bin dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak. 2019'da tanıtılan Galaxy Fold'un 1.980 dolardan çıktığını düşünürsek, Samsung'un fiyatı pek fazla artırmadığını söyleyebiliriz.