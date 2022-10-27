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    Samsung'un net kârı ciddi şekilde düştü

    Samsung'un net kârı, hem bir önceki çeyreğe hem de 2021 yılına göre azalma gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2022 - 09:52
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 09:57
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    Samsung'un net kârı ciddi şekilde düştü

    Son zamanlarda yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle teknoloji şirketleri sorunlar yaşıyor. Örneğin Google ve Microsoft, üçüncü çeyrekte gelirlerinin düştüğünü açıklamıştı.

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung da krizden olumsuz etkilenen şirketler arasında yer alıyor.

    Samsung, 2022’nin üçüncü çeyreği için 76.76 trilyon won (54 milyar dolar) konsolide gelir açıkladı. Ancak şirketin kârı hem bir önceki çeyreğe göre hem de yıllık bazda azaldı.

    Samsung'un kârları ciddi şekilde düştü

    Güney Koreli teknoloji devinin operasyon kârı, ikinci çeyreğe göre yüzde 23, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 31 oranında düştü.

    Şirket üçüncü çeyrekte, 10.85 trilyon won (7.6 milyar dolar) operasyon kârı açıkladı.

    samsung

    Tüketici ürünlerine olan talebin azalması ve tüketici envanterinde yapılan ayarlamalar nedeniyle, Samsung'un bellek biriminin kazancının düştüğü görülüyor.

    LSI biriminin geliri ise telefon ve TV’lere olan talebin düşüşü nedeniyle azaldı. Buna karşın, işlemci gelirinde ise 5G kaynaklı bir artışın yaşanması göze çarpıyor.


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