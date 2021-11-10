Samsung’un Türkiye'deki katlanabilir telefon satışları beklentileri aştı

Türkiye’de eylül ayında satışa sunulan Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3’ün satışları, gelen yoğun talep sayesinde beklentilerden daha fazla arttı.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Galaxy Fold ile birlikte ilk defa katlanabilir telefon pazarına girmiş, ancak umduğunu bulamamıştı.

Şu anda katlanabilir telefon pazarına liderlik eden Samsung, geçtiğimiz haftalarda tanıttığı yeni katlanabilir modelleri Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ü Türkiye'deki mağazalara getirmişti.

SAMSUNG, TÜRKİYE'DEKİ SATIŞLARDAN MEMNUN

Şirketten yapılan açıklamaya göre, katlanabilir akıllı telefonlara artan ilgi, Samsung’un bu kategorideki son çıkardığı Galaxy Z Serisi’nin Türkiye’deki satışlarına da yansıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Azdemir, katlanabilir cihaz pazarının katlanarak büyüdüğünü belirtti.

Katlanabilir cihazların sunduğu benzersiz deneyimler sayesinde, kullanıcı tabanının hızla büyümeyi başardığını ifade eden Azdemir, "Samsung’un inovasyonları da katlanabilir cihaz fenomenini büyütmeye devam ediyor. Akıllı telefon dünyasında yeni bir dönemi başlatan katlanabilir cihazlarımız Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3 ile birlikte sektöre öncülük eden inovasyonlarımızı kullanıcılara sunmaya devam ediyoruz.

Bu telefonlarımızın katlanması; kullanıcıların özgürlüğünün de kullanım olanaklarının da kullanıcının telefonundan alacağı fayda ve performansın da katlanarak artmasını sağlıyor.

"TÜRKİYE'DE YOĞUN İLGİ VAR"

Kullanıcılara şıklığın yanı sıra daha fazla özgürlük ve esneklik sunan yeni nesil Galaxy Z Flip3, Türkiye’de de yoğun ilgi gördü. Hızlıca daha fazla ürün tedarik etmek için çalışıyoruz, yeni ürünler en kısa sürede stoklarımıza gelecek. Kullanıcılarımıza göstermiş oldukları yoğun ilgi nedeniyle teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE FİYATLARI

Samsung Türkiye'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Galaxy Z Flip 3'ün fiyatı, 11 bin 999 TL olarak belirlendi.

Her ne kadar yüksek olan bu fiyat, katlanabilir telefon pazarında uygun sayılabilecek olsa da Galaxy Z Fold 3 için aynı şeyi söyleyemiyoruz.

Çünkü Samsung'un web sitesinde Galaxy Z Fold3'ün Türkiye fiyatı, 21 bin 999 TL olarak belirlenmiş durumda.

HEDEF BU YIL 6,5 MİLYON ADET SATIŞ

Güney Koreli teknoloji devi, bu yılın sonuna kadar dünya genelinde yaklaşık 6,5 milyon katlanabilir akıllı telefon satmayı planlıyor. Bunların çoğunun yakın zamanda piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 olacağı tahmin ediliyor.