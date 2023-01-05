Samsung'un üç aylık kârı, son 6 yılın en düşük seviyesinde

Samsung'un üç aylık kârı, son 6 yılın en düşük seviyesinde

Samsung'un 3 aylık kârı, yüzde 58 düşüşle son 6 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un üç aylık kârı, küresel ekonomik gerilemenin elektronik cihazlara olan talebi azaltması ve bellek yongası endüstrisinin kan kaybetmesi nedeniyle yüzde 58 düşerek, altı yılın en düşük seviyesine indi.

Tüketiciler ve işletmeler, yüksek enflasyon ve artan faiz oranları karşısında harcamalarını ve yatırımlarını azalttı.

Bu nedenle, akıllı telefon üreticileri ve diğer müşteriler, bellek yongası siparişlerini geri çekti ve Samsung bu durumdan oldukça etkilendi.

Samsung'un faaliyet kârında sert düşüş

21 analistin bir Refinitiv SmartEstimate raporuna göre, Asya'nın borsaya kote en değerli dördüncü şirketi Samsung'un faaliyet kârı, 2022 Ekim-Aralık çeyreğinde 5,9 trilyon wona (4,62 milyar dolara) düştü.

Bu, Samsung'un 2016'nın üçüncü çeyreğinden bu yana en düşük üç aylık kârı olarak kayıtlara geçti.