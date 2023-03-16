Samsung'un uygun fiyatlı telefonu Galaxy A14 5G Türkiye'ye geliyor Samsung, 2023 yılının ilk Galaxy telefon modeli Galaxy A14 5G'yi tanıtmıştı. Telefon kısa süre sonra ülkemizde satışa çıkacak.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, ocak ayında 2023 Galaxy A serisinin ilk üyesi olan Galaxy A14 5G'yi görücüye çıkarmıştı.

90 Hz yenileme hızına sahip 6,6 inç Full HD ekranla gelen Samsung Galaxy A14 5G, gücünü MediaTek Dimensity 700 işlemcisinden alıyor.

64 GB ve 128 GB dahili depolama, 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleri ile gelen telefonun arka kısmında 50MP ana kamera, 2MP derinlik ve makro kameralardan oluşan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkıyor.

Telefonun ön kamerası ise damla çentiğine yerleştirilmiş ve 13 MP çözünürlük sunuyor. Galaxy A14 5G, kutusundan Android 13 ve One UI 5.0 ile çıkan ilk Samsung telefonu olma özeliğine sahip.

Samsung Galaxy A14 fiyatı

15W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya kapasitesi ile gelen Samsung Galaxy A14 5G'nin fiyatı ABD’de 199 dolar olarak açıklanmıştı.

21 Mart'ta A34 ve A54 modelleriyle birlikte satışa sunulması beklenen Galaxy A14'ün Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı.