Samsung'un varisi Lee Jae-yong serbest bırakıldı

Samsung'un varisi Lee Jae-yong, Güney Kore hapishanesinden şartlı tahliye ile serbest kaldı.

Güney Kore merkezli teknoloji şirketi Samsung'un başkan yardımcısı Jay Y. Lee, bürokratlara 16 milyon euro rüşvet vermekle suçlanıyordu.

Lee, 2017 yılında 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, ardından suçlamaları reddettikten sonra hapis cezası kısaltılmış ve ertelenmişti.

ABD'nin Washington eyaletinde dünyaya gelen ve 1991'den bu yana Samsung'da çeşitli görevler üstelenen Lee, geçtiğimiz aylarda 2.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

SERBEST BIRAKILDI

18 Ocak’tan bu yana hapiste olan Samsung'un varisi Lee Jae-yong, şartlı tahliye kararıyla serbest kaldı.

Lee, cezaevi çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada, tutuklu bulunduğu sürede kendisiyle ilgili eleştirileri ve beklentileri yakından takip ettiğini ifade ederek, "Halkımızı çok fazla endişelendirdim. Üzgünüm" dedi.

Lee, Güney Kore’nin Japon işgalinden kurtuluşunu simgeleyen 15 Ağustos Ulusal Bağımsızlık Günü öncesi şartlı tahliyesine karar verilen 800 kişiden biri.





