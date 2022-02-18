Sanal gerçeklik başlığı satışları hızla yükseliyor

Özellikle metaverse girişimleri ile birlikte, sanal gerçeklik kaskı satışlarında sert yükselişler görülüyor.

Sanal gerçeklik başlıkları her ne kadar yıllardır hayatımızda olsa da maliyetin yüksek olması ve içerik azlığı nedeniyle çok fazla ilgi görmemişti.

Son zamanlarda ise metaverse girişimlerinin yaygınlaşması nedeniyle sanal gerçeklik başlıklarına olan ilgi hızlı bir şekilde yükselmeye başladı.

SATIŞLARDA SERT HAREKET

2021 yılında 9.86 milyon adet satılan bu başlıkların; TrendForce tarafından yapılan analizlere göre, 2022 yılında 14 milyon civarına çıkması bekleniyor. 2023 yılında ise satışların 18.8 milyona çıkması bekleniyor.

Tüketici piyasasında en çok satan kask Oculus Quest 2 olarak göze çarpıyor. Kurumsal tarafta ise HoloLens 2 daha çok ilgi görüyor.

Öte yandan, HTC ve PS VR gibi markalar da piyasada satış gerçekleştiriyor.