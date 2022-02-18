Euro
15.49
0.21%
Dolar
13.63
0.37%
Altın
828.51
-0.08%
Borsa
2018
0.41%
Bitcoin
555.263
-6.02%
BTXN Coin
38.35
3.09%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Sanal gerçeklik başlığı satışları hızla yükseliyor

    Özellikle metaverse girişimleri ile birlikte, sanal gerçeklik kaskı satışlarında sert yükselişler görülüyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2022 - 14:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sanal gerçeklik başlığı satışları hızla yükseliyor

    Sanal gerçeklik başlıkları her ne kadar yıllardır hayatımızda olsa da maliyetin yüksek olması ve içerik azlığı nedeniyle çok fazla ilgi görmemişti.

    Son zamanlarda ise metaverse girişimlerinin yaygınlaşması nedeniyle sanal gerçeklik başlıklarına olan ilgi hızlı bir şekilde yükselmeye başladı.

    SATIŞLARDA SERT HAREKET

    2021 yılında 9.86 milyon adet satılan bu başlıkların; TrendForce tarafından yapılan analizlere göre, 2022 yılında 14 milyon civarına çıkması bekleniyor. 2023 yılında ise satışların 18.8 milyona çıkması bekleniyor.

    Tüketici piyasasında en çok satan kask Oculus Quest 2 olarak göze çarpıyor. Kurumsal tarafta ise HoloLens 2 daha çok ilgi görüyor.

    Öte yandan, HTC ve PS VR gibi markalar da piyasada satış gerçekleştiriyor.

    oculust


    İlginizi Çekebilir

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz
    Btcrobo

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz

    İtalyan ve Türk şirketleri ortak hareket edecek
    Ekonomi

    İtalyan ve Türk şirketleri ortak hareket edecek

    Sutopu Kadın Milli Takımı, Belçika'ya fark attı
    Futbol

    Sutopu Kadın Milli Takımı, Belçika'ya fark attı

    Görüş Bildir