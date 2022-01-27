Sanal Hacerü'l-esved: Metaverse ile Kabe'ye nasıl gidilir

Sanal Hacerü'l-esved: Metaverse ile Kabe'ye nasıl gidilir

Metaverse dünyasına adım atan Suudi Arabistan, ilk olarak Kabe'yi ziyarete açma projesiyle gündemde. Peki Metaverse ile Kabe'ye nasıl gidilecek...

İnternetin geleceği olarak karşımıza çıkan "Metaverse" kavramı, her geçen gün yeni bir hamleyle gündeme geliyor.

Sanal arsa satışına büyük ilgi duyulan Metaverse için teknoloji meraklıları çoktan kolları sıvadı.

Ülkelerden de Metaverse ile ilgili adımlar atıyor. Türkiye'de sanal arsalar neredeyse tükenirken, Karayipler'in Ada ülkesi Barbados, Metaverse'te büyükelçiliği olan ilk ülke olmak için adım attı.

KABE, METAVERSE EVRENİNDE

Son olarak ise tüm müslüman aleminin dikkatini çeken bir gelişme yaşandı.

Suudi Arabistan, Müslümanların Kabe üzerindeki Hacerülesved taşını sanal olarak ziyaret etmelerini sağlayan bir Metaverse girişimi başlattı.

Sanal ziyaret haberi, çoğu insanın aklına Kabe'nin fotoğraflarının olduğu nostaljik fotoğraf makinesi oyuncağını getirdi. Aynı zamanda sanal Kabe ziyareti nasıl olacak merak ediliyor.

HAC MEKANLARI SİMÜLE EDİLECEK

Projede sanal gerçeklik gözlükleri aracılığıyla insanların kendi evlerinden ziyaret edebileceği, Mekke'deki başlıca hac mekanlarının bir simülasyonu yer alıyor.

Bu simülasyonun sadece görme ve işitme duyusuna hitap etmediğini, aynı zamanda kullanıcıların dokunma ve koku deneyimlerini de yaşayacağı ifade ediliyor.

Metaverse'in kapılarını Mekke'ye açması, bir çok soruyu beraberinde getirdi. İnsanlar artık oturdukları yerden kutsal toprakları görebilecek, hissedebilecek.

HACERÜ'L-ESVED TAŞI

Arapça’da “siyah taş” anlamına gelen ve yerden 1,5 metre yüksekte yer alan Hacer-ül Esved​ taşının, Kabe’nin inşası sırasında Hz. İbrahim tarafından, tavafın başlayacağı yerin belirlenmesi için yerleştirildiğine inanılıyor.

Kabe’nin etrafında dönerek tavaf eden hacılar, her bir dönüşte bu taşı selamlayarak, el sürerek veya öperek hac ibadetini gerçekleştiriyor.

Bu ziyaretin sanal hale gelecek olması, Metaverse ile hac yapılır mı sorusunu da gündeme taşıdı.

METAVERSE İLE HAC KABUL OLUR MU

Metaverse ile Kabe, haccın kabul olup olmadığına dair bir bilgi ve açıklama henüz yok.

Ancak İslam dininde Müslümanın her daim niyeti baz alınır. Örneğin, felç durumunuz varsa, gözlerinizle kıldığınız namaz kabul olur. Bu açıdan Kabe'ye gidemeyecek durumda olanların, niyetleri ne ise, Metaverse'den yaptıkları hac, Allah katında kabul sayılması söz konusu olabilir.