Sanal ödeme sistemi Paypal, kripto paralara yatırım yapmayacak

Dünyanın en büyük sanal ödeme platformlarından biri olan Paypal, Bitcoin veya farklı bir kripto paraya yatırım yapmayacağını açıkladı

Son dönemlerde bazı büyük firmaların kripto para birimlerine yatırım yapması sonrası Bitcoin ve benzer kripto paralarda hareketlilik yaşanıyor.

Örneğin ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 1,5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin'e yatırdığını açıklamıştı.

PAYPAL'DEN KRİPTO PARA AÇIKLAMASI

Dünyanın en büyük sanal ödeme platformlarından biri olan Paypal ise, Bitcoin ya da benzer kripto para satın almayacağını duyurdu.

Şirketin Finans Müdürü John Rainey, Bitcoin ve benzeri kripto paralarara yatırım yapmayacaklarını, ancak önlerine gelen bu büyüme fırsatından da yararlanmak istediklerini söyledi.





Rainey kripto paralardan ziyade koronavirüs döneminde yaygınlaşan "şimdi al sonra öde" gibi sistemler üzerine yoğunlaşacaklarını belirterek, "Birçok insan artık internet üzerinden alışveriş yapıyor. Birçok site artık bu tarz ödeme sistemlerini kullanıyor." dedi.

Paypal ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) müşterilerine sanal bir cüzdan hizmeti yoluyla kripto paraları biriktirme ve onlarla internet üzerinden ödeme yapma imkanı sağlamıştı.

Ayrıca Twitter, Uber ve General Motors gibi birçok büyük şirketin, şu anda kripto para birimlerini kabul etme ve bu sistemlere yatırım yapmayı gözden geçirdiği biliniyor.