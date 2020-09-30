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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Antarktika'da kalıcı üs kuruyoruz

    Bakan Varank, zorlu şartların hüküm sürdüğü kıtada Türkiye'nin varlığının altını çizdi.
    • DHA
    • 30.09.2020 - 17:35
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Antarktika'da kalıcı üs kuruyoruz

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, 'Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika' belgeselini paylaştı.

    Bakan Varank, paylaşımında Türkiye'nin Antarktika'daki çalışmalarına vurgu yaptı.

    KALICI ÜS KURULACAK

    Varank, mesajında "4 yıl öncesine kadar hiç olmadığımız Antarktika'da, bugün kalıcı üs kuruyoruz. Zorlu beyaz kıta yolculuğunu belgeselleştirdik." dedi.

    Mesajının devamında Varank, "En büyük desteği de galasına ev sahipliği yapan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'den aldık, müteşekkiriz." ifadelerine yer verdi.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Antarktika da kalıcı üs kuruyoruz #1

    GEZEGENİN KARA KUTUSU: ANTARKTİKA

    Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) tarafından Beyaz Kıta Antarktika'ya düzenlenen seferde 24 araştırmacı, akıllarındaki onlarca soruya cevap aradı.

    Ekip liderliğini Prof. Dr. Ersan Başar'ın, koordinatörlüğünü Doç. Dr. Burcu Özsoy'un yaptığı sefer, kameraların tanıklığında gerçekleşti. Araştırmalar sırasında çekilen 135 saatlik ham görüntüler 57 dakikalık görsel şöleni andıran 'Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika' belgeseline dönüştü.

    Türk bilim insanlarından Antarktika seferi ViDEO

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