Gelecek ay kapılarını gençlere açacak merkezde astronomi ve uzay bilimleri alanlarında eğitimler verilecek.

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi kuruldu.

İlçeye kazandırılan El Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi, gençleri bilimle buluşturmayı hedefliyor.

MİLLİ UZAY PROGRAMI'NA DESTEK

Çalışmalarda sona gelinen merkez, önümüzdeki ay kapılarını uzay ve havacılık meraklılarına açacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Milli Uzay Programı'na destek vermek ve yeni bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamak istediklerini belirten Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, şunları söyledi:

EL BATTANİ'NİN İSMİ VERİLDİ

"Şanlıurfa geçmişte kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış, çok önemli ilim insanlarını bağrında yetiştirmiş bir şehirdir. Biz Şanlıurfa'ya kazandırdığımız bilim merkezimize yine Harran’da yetişmiş gök bilimleri alanında birçok keşif yapmış, astronomiye öncülük etmiş El Battani'nin ismini verdik. Bu topraklarda özellikle çok önemli bilim adamları yetişti.

Şanlıurfa'da Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi kuruldu ViDEO

GENÇLER UZAYLA, ASTRONOMİYLE TANIŞACAK

Bugünden sonra da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan bilim ve uzay hamleleri ile ülkemiz bu konuda lig atlayacaktır, önemli yerlere gelecektir. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bu hamlesine destek vermek için bilim merkezimizde gençlerimizi bilimle, uzayla, astronomiyle tanıştıracağız ve gelecekte bu alanlara yönelmelerinde yol gösterici, yardımcı olacağız.

MONOLİT DİKİLDİ

Biz astronomi, matematik ve tıp gibi temel bilimlere öncülük etmiş, çığır açmış bir medeniyetin mirasçılarıyız. Geçmişte bilime bu kadar hizmet etmiş, yön vermiş ilim insanlarının torunları olarak bizim de bilimde geri durmamamız, ön plana atılmamız ve üretmemiz gerekiyor. İşte bilim merkezimizde tam da bunu gençlerimize aşılamaya, dedelerimizin mirasçıları olarak bilime yeniden yön veren bir nesil oluşturmamız gerektiğini anlatacağız."

Bilim Merkezi'nin yakınına dikilen metal monolitte ise Göktürkçe "Gökyüzüne bak, Ay'ı göreceksin" ve "Hedef 2023" yazıları dikkat çekti.