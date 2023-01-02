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    Şarj aleti olmadan iPhone satan Apple, müşterilere tazminat ödeyecek

    Brezilya'da bir mahkeme, kutusundan şarj cihazı çıkmayan iPhone'ların tüketici kanununu ihlal ettiğine karar vererek, Apple'ın müşterilerine tazminat ödemesine hükmetti.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 09:35
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 09:43
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    Şarj aleti olmadan iPhone satan Apple, müşterilere tazminat ödeyecek

    Apple, 2020'nin Ekim ayında tanıttığı iPhone 12 serisi ile birlikte artık kutudan şarj adaptörünü ve kulaklığı tamamen çıkarmış ve bu karar, iPhone 13 modellerine de uygulanmıştı.

    Bu kararın ardından bazı ülkelerde davalık olan Apple, Brezilya ve Fransa gibi ülkelerde bu kararı uygulayamamıştı.

    Brezilya Adalet Bakanlığı, Apple'ın ürettiği iPhone cep telefonlarının şarj cihazı olmadan satılmasını da yasaklamıştı.

    Apple, yasağa aldırış etmedi

    Mahkeme kararına uymayan Apple, Brezilya'da şarj cihazı olmadan iPhone satışına devam etti.

    Geçtiğimiz günlerde Brezilya mahkemesi, iPhone’ları şarj aleti olmadan satmaya devam ettiği için Apple’a 19 milyon dolar para cezası vermiş ve bu şekilde satılan iPhone'lara el koymaya başlamıştı.

    iphone

    Brezilya'dan Apple'a bir ceza daha

    Brezilya'da bir mahkeme, Apple'a akıllı telefonuna şarj cihazı dahil etmediği için bir iPhone müşterisine tazminat olarak 1075 dolar ödemesine hükmetti. Söz konusu karar, ülkedeki diğer müşteriler için de tazminat hakkını doğurdu. Apple'ın bu karara itiraz edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor.


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