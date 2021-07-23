Şarj sorununa elveda: 13.200 mAh bataryalı Ulefone Power Armor 13 duyuruldu

Dayanıklı akıllı telefonlarıyla bilinen Ulefone, dünyanın en büyük batarya kapasitesine sahip akıllı telefonu Power Armor 13'ü görücüye çıkardı.

Yeni bir akıllı telefon aldıktan sonra kullanıcıların en dikkat etmesi gereken şeylerden biri de telefonu düşürmemektir.

Kırılan camlar için verilen yüksek ücretler, çoğu kullanıcıyı bıktırsa da bunun önüne geçilemiyor. Bütün bu sorunları ortadan kaldırmayı hedefleyen Ulefone, özellikle sağlam akıllı telefonlarıyla tanınıyor.

Daha önce askeri sınıf dayanıklılık sertifikalarına sahip birkaç model satışa çıkaran Çinli şirket, şimdi de dünyanın en büyük bataryalı akıllı telefonu olan Ulefone Power Armor 13'ü duyurdu.

13 BİN 200 MAH BATARYA

Ulefone Power Armor 13, bugüne kadar piyasaya sürülen telefonlar arasındaki en büyük batarya kapasitesine sahip. Tam 13.200 mAh kapasiteye sahip telefon, şarj sorununu tamamen ortadan kaldırıyor.

Kablolu olarak 33 watt, kablosuz olarak ise 15 watt hızlı şarj desteği sunan telefon, 3 saate yakın bir sürede şarj oluyor.



ULEFONE POWER ARMOR 13 ÖZELLİKLERİ

6,81 inç büyüklüğünde ve FHD+ çözünürlüğünde bir ekranla karşımıza çıkan Ulefone Power Armor 13, gücünü MediaTek Helio G95 işlemcisinden alıyor.

8GB RAM ve 256GB depolamaya sahip telefonun arka kısmında, 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP olmak üzere dörtlü arka kamera bulunuyor.

Telefonun ön kısmında ise ekran deliğine yerleştirilmiş 16MP'lik tek bir kamera mevcut.

Android 11 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak telefonun küresel satışları 10 Ağustos'ta başlayacak, ancak fiyat konusunda şimdilik herhangi bir bilgi yok.



