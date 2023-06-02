Satışlar dibe vurdu! Ekran kartı pazarında son durum Ekran kartı pazarında tedarik ve stok sıkıntıları hafiflerken, satışlar büyük oranda düşmeye başladı.

Son yıllarda, özellikle kripto para madencilerinden gelen yoğun talep nedeniyle Nvidia ve AMD gibi ekran kartı üreticileri stok problemleri yaşamıştı.

Madencilik ve stok sıkıntılarının yaşandığı ekran kartı sektöründe sorunlar düzeldi, ancak maliyetlerde ciddi artışlar var.

Ekran kartı pazarında tedarik ve stok sıkıntıları hafiflerken, satışlar büyük oranda düşmeye başladı.

İlk çeyrekte satışlar düştü

2023'ün ilk çeyreğinde ekran kartı sevkiyatları, bir önceki çeyreğe göre yüzde 14 düşüşle toplam 54,8 milyon oldu.

Dizüstü bilgisayar ekran kartı sevkiyatları yüzde 45 düşerken, masaüstü kart sevkiyatları ise yıldan yıla yüzde 40 geriledi.

Söz konusu düşüşten en çok etkilenen marka ise Intel oldu. Intel, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 17,5 düşüşle üç aylık ekran kartı sevkiyatlarında en büyük düşüşü yaşadı.

AMD sevkiyatları çeyrek bazda yüzde 7,8 azalırken, Nvidia sevkiyatları yüzde 4,1 oranında geriledi.